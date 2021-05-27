Участники форума "СМИ в эпоху цифровизации" приняли резолюцию - о чем говорится в этом документе

Мы, участники І Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации", отмечаем, что сегодня, наряду с позитивными переменами, трансформация медиапространства несет и определенные негативные последствия, отрицательно сказываясь на достоверности и объективности информационных потоков. Сегодня особенно остро стоит вопрос о борьбе с фейковой и откровенно лживой информацией, которая буквально захлестнула наше общество. Профессиональная журналистика теряет свое лицо и девальвируется. Мы столкнулись с тем, что в образ журналиста зачастую облачаются экстремисты, террористы, провокаторы всех мастей.