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Участники форума "СМИ в эпоху цифровизации" приняли резолюцию - о чем говорится в этом документе
Участники І Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации" приняли резолюцию, сообщает БелТА.
Мы, участники І Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации", отмечаем, что сегодня, наряду с позитивными переменами, трансформация медиапространства несет и определенные негативные последствия, отрицательно сказываясь на достоверности и объективности информационных потоков. Сегодня особенно остро стоит вопрос о борьбе с фейковой и откровенно лживой информацией, которая буквально захлестнула наше общество. Профессиональная журналистика теряет свое лицо и девальвируется. Мы столкнулись с тем, что в образ журналиста зачастую облачаются экстремисты, террористы, провокаторы всех мастей.
События последних дней явственно показали, как различные медиаплощадки стали неотъемлемой частью беспрецедентного давления на нашу страну, шельмовавания, нагнетания напряженности в нашем обществе, отмечают участники форума.
По сути, в отношении Беларуси развернута большая гибридная война, и мы, журналисты, сегодня на передовой. Мы отмечаем необходимость консолидации профессионального журналистского сообщества с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам, обеспечения информационной безопасности суверенной Беларуси и справедливого миропорядка, повышения качества жизни нашего народа. И здесь наша задача - нести людям правду, противостоять массированным атакам оппонентов, не позволять им спекулировать сознанием народа и формировать неверное восприятие происходящих событий, не допускать раскола в белорусском обществе.
Важным фактором в достижении этих целей является формирование информационного пространства, основанного на системной общности мировоззренческих ориентиров, верности духовным традициям и ценностям, что и подчеркивается в документе.
В условиях современной глобализации мы обязаны сохранить свою субъектность, интегрироваться в мировое сообщество на основе национальных интересов, исторических и культурных ценностей. С учетом изменения общественно-медийной парадигмы, вызванной стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий, средства массовой информации должны взять на себя особую ответственность, стать фактором консолидации и созидания, взаимопонимания и сотрудничества, укрепления взаимоуважения и дружбы между странами и народами.
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