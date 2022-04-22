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Участники форума "Жизнь в стиле эко" высадили яблоневую аллею в Республиканском центре экологии и краеведения
Открытый диалог с будущими экспертами в области экологии состоялся в Республиканском центре экологии и краеведения. О важности грамотного использования ресурсов со школьниками - победителями экоолимпиад и конкурсов говорили министр образования Андрей Иванец и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Участники продемонстрировали гостям свои разработки для сельского хозяйства, промышленности и быта в зеленом формате. Среди них новые способы получения солнечной энергии и "живые" удобрения без пестицидов.
После встречи участники форума высадили яблоневую аллею на территории центра - тем самым присоединились к акции "Дерево героя".
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