ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Участники и неравнодушные граждане автопробега делились яркими снимками в социальных сетях

Через всю территорию страны накануне прошел масштабный автопробег "За единую Беларусь!". Участников в каждом городе встречали с улыбками и государственной атрибутикой. Многие присоединялись к колонне машин. На протяжении всего мероприятия неравнодушные граждане делились яркими снимками с автопробега в социальных сетях. Свои кадры показали также паралимпиец Алексей Талай и белорусская певица Алена Ланская. К слову, у каждого из участников свои мотивы стать частью масштабной акции.
По словам очевидцев, колонна растянулась на несколько километров, а количествомашин в ней шло на сотни. Так,автопробег стал одним из самых массовых.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все