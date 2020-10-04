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Участники и неравнодушные граждане автопробега делились яркими снимками в социальных сетях
Через всю территорию страны накануне прошел масштабный автопробег "За единую Беларусь!". Участников в каждом городе встречали с улыбками и государственной атрибутикой. Многие присоединялись к колонне машин. На протяжении всего мероприятия неравнодушные граждане делились яркими снимками с автопробега в социальных сетях. Свои кадры показали также паралимпиец Алексей Талай и белорусская певица Алена Ланская. К слову, у каждого из участников свои мотивы стать частью масштабной акции.
По словам очевидцев, колонна растянулась на несколько километров, а количествомашин в ней шло на сотни. Так,автопробег стал одним из самых массовых.
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