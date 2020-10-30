Участники испытаний вакцины "Спутник V" чувствуют себя удовлетворительно

В Минздраве сегодня рассказали и о белорусских участниках исследований российской вакцины "Спутник V". Все, кто получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно. Вакцинировано 100 человек. Через 21 день после введения первого препарата будет введен второй.