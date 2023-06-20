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Участники конкурса "TVR" посетили Белтелерадиокомпанию, встретились с руководством и поделились своими впечатлениями
Как устроена студия новостей Белтелерадиокомпании, из которойвы смотрите новости, и как она же, нажатием нескольких кнопок, трансформируется под другие телепрограммы АТН. Весь процесс смогли увидеть участники проекта "TVR". Его проводит факультет журналистики БГУ совместно с нашим медиахолдингом.
Большинство из гостейМакаенка, 9 в будущем сами мечтают взяться за микрофоны и искупаться в лучах софитов. Несмотря на то, что некоторые из них пока еще школьники, а среди студентовдалеко не все осваивают специальность "журналистика", у каждого есть идеи, как пополнить контент белорусского ТВ.
Защищать свои проекты участники конкурса будут завтра перед телевизионщиками, а сегодня - полное погружение в этот мир.
"Меня впечатлила студия, где снимают новости, и в принципе вся экскурсия была интересная", - поделилась своими впечатлениямистудентка факультета журналистики БГУ, участница конкурса Алена Колковская.
Кристина Горун,студентка юридического факультета БГУ, участница конкурса "TVR": Я учусь на юрфаке, будущий юрист, но в душе я журналист. Меня привлекает профессия журналиста и мне нравится, что на факультете мы учимся разбираться в политике, учим право. В будущем хотела бы связать эти два направления. Сегодня в деталях увидела механизмы работы Белтелерадиокомпании.
С участниками конкурса "TVR" встретилось и руководство Белтелерадиокомпании. Как отметил председатель медиахолдинга Иван Эйсмонт, проекты ребят - это возможность увидеть, что сегодня интересует молодых людей. А интересует их многое. Вот и вопросов было столько, что горячая беседа длилась 1,5 часа. Будущим журналистам рассказали о пути БТ от одного канала до семи кнопок, о том, как поменялась журналистика после 2020 годаи как от Европейского вещательного союза переключились на сотрудничество с Азией, как отслеживают "доли" и рейтинги, которые побил проект "Фактор.by", и многом другом.
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