Участники конкурса "TVR" посетили Белтелерадиокомпанию, встретились с руководством и поделились своими впечатлениями

Как устроена студия новостей Белтелерадиокомпании, из которойвы смотрите новости, и как она же, нажатием нескольких кнопок, трансформируется под другие телепрограммы АТН. Весь процесс смогли увидеть участники проекта "TVR". Его проводит факультет журналистики БГУ совместно с нашим медиахолдингом.

Большинство из гостейМакаенка, 9 в будущем сами мечтают взяться за микрофоны и искупаться в лучах софитов. Несмотря на то, что некоторые из них пока еще школьники, а среди студентовдалеко не все осваивают специальность "журналистика", у каждого есть идеи, как пополнить контент белорусского ТВ.



Защищать свои проекты участники конкурса будут завтра перед телевизионщиками, а сегодня - полное погружение в этот мир.







"Меня впечатлила студия, где снимают новости, и в принципе вся экскурсия была интересная", - поделилась своими впечатлениямистудентка факультета журналистики БГУ, участница конкурса Алена Колковская.





Кристина Горун,студентка юридического факультета БГУ, участница конкурса "TVR": Я учусь на юрфаке, будущий юрист, но в душе я журналист. Меня привлекает профессия журналиста и мне нравится, что на факультете мы учимся разбираться в политике, учим право. В будущем хотела бы связать эти два направления. Сегодня в деталях увидела механизмы работы Белтелерадиокомпании.