Участники космического конгресса возложили цветы к монументу Победы в Минске

В Минске продолжает работать Международный космический конгресс. Утром его участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложили цветы к монументу Победы. А в эти минуты 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран принимает Национальная академия наук. Там проходит очередная техническая сессия «Будущее в космосе». Впрочем, не такое уж и далекое. Например, китаец Ян Ливэй анонсировал в 2020 году новую модульную орбитальную станцию. И, кстати, здесь белорусские ученые не остались в стороне. Отечественную разработку - оптические зеркала для телескопа - уже доставили в Поднебесную. В планах - открыть производство подобных зеркал при Академии наук.