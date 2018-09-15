Участники космического конгресса знакомятся с Беларусью

Участники космического конгресса в эти дни не только обсуждают вопросы изучения космического пространства, но и сами знакомятся с нашей страной. Экипаж астронавтов приземлился на вертолете Ми-2 на одном из школьных стадионов города Иваново. Поприветствовать легендарных пилотов вышли сотни детей и жителей райцентра. Бонни Данбар пять раз летала в космос, она является девятой женщиной-астронавтом, которая совершила орбитальный полет. Ее сопровождал французский летчик-испытатель астронавт Мишель Танини. Покорители космоса встретились с молодежью и поделились секретами работы во условиях невесомости. Каждый желающий мог взять автограф у астронавтов и сфотографироваться.