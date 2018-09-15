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Участники космического конгресса знакомятся с Беларусью
Участники космического конгресса в эти дни не только обсуждают вопросы изучения космического пространства, но и сами знакомятся с нашей страной. Экипаж астронавтов приземлился на вертолете Ми-2 на одном из школьных стадионов города Иваново. Поприветствовать легендарных пилотов вышли сотни детей и жителей райцентра. Бонни Данбар пять раз летала в космос, она является девятой женщиной-астронавтом, которая совершила орбитальный полет. Ее сопровождал французский летчик-испытатель астронавт Мишель Танини. Покорители космоса встретились с молодежью и поделились секретами работы во условиях невесомости. Каждый желающий мог взять автограф у астронавтов и сфотографироваться.
Также Бонни Данбар и Мишель Таниини побывали в усадьбе-музее Наполеона Орды, чтобы лучше познакомиться с культурой и традициями нашей страны.
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