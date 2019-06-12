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Участники марафона "75" продолжают путешествие по стране
Ровно три недели остается до знаковой даты нашей страны - 75-й годовщины освобождения Беларуси. И с каждым днем участников поистине народной акции становится все больше. А это значит, что национальный альбом памяти, который путешествует по стране, наполняется новыми страницами. По маршруту марафона проехала и наша съемочная группа.
Рассказывает Мария Тройнич. На мотоциклах и с флагами: так ярко в Брест прибыли участники марафона "75". Колонна в сопровождении байкеров проехала по центральным улицам города к Брестской крепости. У стен цитадели интерактивные площадки, музей на колесах и передвижная лаборатория. Именно здесь собирают снимки для республиканского альбома "Беларусь помнит. Родные лица". Желающих поучаствовать в его создании было так много, что к фургону выстроилась большая очередь. Татьяна Симонович принесла фотографию своего деда. Старый черно-белый снимок бережно сканируют и сохраняют в базу. Всего в книге памяти будет 900 фотографий со всей страны.
Символ марафона - полотнище в цветах национального флага
На каждом из фрагментов (их, как и фотографии, собирают по всей Беларуси) написаны имена освободителей. Полотнище развернули у Вечного огня и почтили память погибших защитников. Цитадель - сердце Брестской крепости. В первые дни войны здесь шли жестокие бои. То, что каждый метр тут полит кровью, не преувеличение. Об этом вспоминали и свидетели тех страшных событий. Сегодня крепость наполнена молодыми голосами. Практически у каждого участника марафона есть своя семейная фронтовая история. Одну из таких привезла минчанка Валерия Воронюк. Военные рассказы деда в ее семье передают из поколения в поколение. Когда родную деревню оккупировали враги, Федору Дризголовичу было 15 лет. После того как его мать расстреляли, подросток убежал в лес и вступил в ряды партизан. В каждом городе участники марафона встречаются с теми, кто видел войну своими глазами. О том, что происходило в крепости в июне 1941, им сегодня рассказали дети защитников.
Следующий пункт на карте маршрута - районный центр Пружаны
Там прошел митинг у памятника сожженным деревням. А дети написали пожелания ветеранам. Открытки со словами благодарности фронтовики получат 3 Июля. Марафон БРСМ объединил около 10 тысяч человек. Все это неравнодушные к истории своей семьи и Родины люди из разных уголков страны. Уже завтра участники акции побывают в Гродно. Там их ждут новые имена и истории, каждая из которых достойна быть услышанной.
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