Участники "Марша мира" посетили Хатынь и возложили цветы к Вечному огню

Следующая после Витебска точка маршрута "Марша мира" Минская область. Представители общественных объединений, молодежь и ветераны посетили Хатынь и возложили цветы к Вечному огню. Мемориальный комплекс не просто музей под открытым небом, а настоящая святыня национальной памяти. В день здесь бывает около 5 тыс. человек, более половины из них - гости из России.