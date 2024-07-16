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Участники "Марша мира" посетили Хатынь и возложили цветы к Вечному огню

Следующая после Витебска точка маршрута "Марша мира" Минская область. Представители общественных объединений, молодежь и ветераны посетили Хатынь и возложили цветы к Вечному огню. Мемориальный комплекс не просто музей под открытым небом, а настоящая святыня национальной памяти. В день здесь бывает около 5 тыс. человек, более половины из них - гости из России.

Не только руководство наших стран, регионов должно дружить, но и мы должны помочь создать мосты дружбы между молодежью наших государств. Невозможно любить друг друга, дружить, не бывая в гостях.
Ирина Агапова, зампредседателя Курского отделения Российского фонда мира

Уже 17 июля участники "Марша мира" возложат цветы к монументу Победы в Минске и подпишут соглашение о сотрудничестве с одной из наших школ.

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