ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Участники международной конференции в Минске обсуждают конституционные изменения

Участники международной конференции в Минске обсуждают конституционные изменения

Конституционные изменения и современное развитие обсуждают участники международной конференции в Минске. Представительный форум проходит в год 30-летия Конституции Беларуси. Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам. В эпоху глобальных вызовов и перемен Основной Закон нашей страны - правовой фундамент развития белорусской государственности, он гарантирует права и свободы граждан.

Можно с полным основанием утверждать, что в Беларуси построено суверенное, демократическое, социальное государство для народа. В стране действует национальная правовая система, которая обеспечивает и гарантирует свободы и права граждан. Основной Закон, который был принят более 30 лет назад, еще тогда определил главные принципы - сохранение суверенитета, демократическое, социальное, правовое государство. На конституционном уровне был утвержден институт президентства, который обеспечивает эффективность и взаимодействие органов государственной власти.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси

Петр Миклашевич отметил широкое международное участие в конференции. Это делегации России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. В Беларуси прошла серьезная конституционная реформа, о чем свидетельствует появление Всебелорусского народного собрания, а также возможности личной конституционной жалобы.

На полях форума участники обменяются мнениями по обеспечению верховенства Конституции, изменениям и роли конституционных судов в поддержании конституционного правопорядка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все