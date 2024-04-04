Участники международной конференции в Минске обсуждают конституционные изменения

Можно с полным основанием утверждать, что в Беларуси построено суверенное, демократическое, социальное государство для народа. В стране действует национальная правовая система, которая обеспечивает и гарантирует свободы и права граждан. Основной Закон, который был принят более 30 лет назад, еще тогда определил главные принципы - сохранение суверенитета, демократическое, социальное, правовое государство. На конституционном уровне был утвержден институт президентства, который обеспечивает эффективность и взаимодействие органов государственной власти.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси