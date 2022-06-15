Участники международной парламентской конференции в Минске приняли итоговую резолюцию

"Мы, наследники победителей - азербайджанцы и молдаване, белорусы и грузины, армяне и казахи, украинцы и киргизы, русские и узбеки, таджики и туркмены, представители всех национальностей некогда единой страны, отстояли в Великой Отечественной войне право на жизнь, свободу и человеческое достоинство, - говорится в приветствии. - Сегодня, когда во многих западных странах наша Победа объявлена вне закона, массово разрушаются памятники освободителям, героями провозглашаются убийцы и палачи, мы берем на себя обязательство защищать историческую память о самоотверженной борьбе советского народа с германскими нацистами, которая забрала жизни миллионов наших соотечественников".