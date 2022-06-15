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Участники международной парламентской конференции в Минске приняли итоговую резолюцию
Объединить усилия и защитить правду! Минск в эти дни стал центром международной конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством". Приветствие участникам направил Президент Беларуси.
Президент направил приветствие участникам международной парламентской конференции
"Мы, наследники победителей - азербайджанцы и молдаване, белорусы и грузины, армяне и казахи, украинцы и киргизы, русские и узбеки, таджики и туркмены, представители всех национальностей некогда единой страны, отстояли в Великой Отечественной войне право на жизнь, свободу и человеческое достоинство, - говорится в приветствии. - Сегодня, когда во многих западных странах наша Победа объявлена вне закона, массово разрушаются памятники освободителям, героями провозглашаются убийцы и палачи, мы берем на себя обязательство защищать историческую память о самоотверженной борьбе советского народа с германскими нацистами, которая забрала жизни миллионов наших соотечественников".
В Минске озвучена итоговая резолюция парламентской конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством"
И буквально несколько минут назад в Овальном зале Дома правительства завершилась пленарное заседание. С официальной трибуны была озвучена итоговая резолюция. Это общая работа парламентариев, ученых, дипломатов нескольких стран. Только сообща, объединив усилия, мы сможем противостоять мировым вызовам в вопросе фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Мы хотим напомнить всему миру, мировому сообществу, парламентским международным структурам, парламентам стран Содружества о том, что недопустимо переписывать историческую память, недопустимо фальсифицировать историю. Мы сегодня должны на всех международных парламентских площадках препятствовать возрождению идей нацизма.
Беларусь стала инициатором проведения международного форума. Он проходил под эгидой Палаты представителей Национального собрания нашей страны. В основу легли законодательные нормы, принятые Беларусью в вопросе защиты исторической правды.
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