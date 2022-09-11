Участники Минского полумарафона вышли на старт

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: Для всех любителейэто праздник бега, общения, праздник, где можно встретиться со своими друзьями. Ведь легкая атлетика - самый доступный вид спорта. Появилось много любительских клубов, появился спрос, люди начали задумываться, как сохранить свое здоровье, поднять иммунитет, сохранить активность в зрелом возрасте. И самое доступное - это бег, который стимулирует и заряжает энергией.