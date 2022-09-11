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Участники Минского полумарафона вышли на старт
В Минске стартовали уже два забегав рамках полумарафона. На дистанцию отправились участники 10- и 20-километрового забега. Это не только минчане, но и гости нашей столицы.
На прямой связи со студией из эпицентра событий Андрей Козлов (прямое включение):
Минский полумарафон официально стартовал. Соревнования официально уже в седьмой раз проходят на центральных улицах Минска. Но в этом году есть одно большое отличие. Старт и финиш будут находиться не возле Дворца спорта, а возле арки вблизи стадиона "Динамо". Болельщики всех поддерживают. Сегодня не только любительский забег, но и открытый чемпионат Беларуси по полумарафону.
Накануне глава Федерации легкой атлетики Иван Тихон рассказал об особенностях этого мероприятия.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: Для всех любителейэто праздник бега, общения, праздник, где можно встретиться со своими друзьями. Ведь легкая атлетика - самый доступный вид спорта. Появилось много любительских клубов, появился спрос, люди начали задумываться, как сохранить свое здоровье, поднять иммунитет, сохранить активность в зрелом возрасте. И самое доступное - это бег, который стимулирует и заряжает энергией.
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