Участники патриотического трудового проекта "Зимний маршрут" продолжают свой марафон по стране

Год исторической памяти в Республике Беларусь, и мы как студенческие отряды, их представители, участвуем в республиканском проекте. Сегодня мы были в школе и показали ребятам, школьникам на своем примере, как нужно относиться к историческим памятникам.

Алексей Кохонов, студент Полоцкого государственного университета