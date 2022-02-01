ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Участники патриотического трудового проекта "Зимний маршрут" продолжают свой марафон по стране

Активисты трудового проекта «Зимний маршрут» продолжают патриотический марафон по стране. Инициатором выступает БРСМ. Накануне представители отряда «Сияние» побывали в Чаусском районе. В агрогородке Волковичи вместе с учащимися местной школы расчистили от снега стелу, посвященную павшим в годы Великой Отечественной войны землякам, почтили их память минутой молчания и возложили цветы.



Год исторической памяти в Республике Беларусь, и мы как студенческие отряды, их представители, участвуем в республиканском проекте. Сегодня мы были в школе и показали ребятам, школьникам на своем примере, как нужно относиться к историческим памятникам.
Алексей Кохонов, студент Полоцкого государственного университета



Каждый боец нашего и не только нашего отряда вкладывает частичку своего сердца в то, что он делает. И из этих маленьких частичек получается одно большое сердце, которое мы дарим всем вокруг.
Дарья Кириллова, студентка Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий


В школе активисты проекта поучаствовали в мастер-классах, провели товарищескую встречу по волейболу. Сегодня ребят встретит Славгородский район.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все