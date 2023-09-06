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Участники I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума возложили цветы к стеле "Минск - город-герой"

Участники I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума возложили цветы к стеле "Минск - город-герой"

В преддверии пленарного заседания участники I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума возложили цветы к стеле "Минск - город-герой", сообщает БЕЛТА.

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