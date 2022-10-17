3.73 BYN
Участники платформы "Команда будущего" сразились в деловой игре "Модель СНГ"
Молодые и амбициозные. Участники платформы "Команда будущего" сразились в деловой игре "Модель СНГ". Около 40 ребятразделились на 9 команд, каждая представляла свою страну. В режиме мозгового штурма участники обсуждали международные проблемы и коллективно голосовали за наиболее выгодные решения. По итогу выбрали победителя.
Здесь очень важно что? Креатив, уметь адаптироваться, понять какую страну ты представляешь, ее интересы, чувствовать, как она мыслит и понимать, как бы она, возможно, хотела бы взаимодействовать с другими странами, когда на повестке стоит какой-нибудь острый вопрос. Это творчество, импровизация, эрудиция, подготовка.
Наша сила в том, что мы можем стать едины. Вместе действовать и реализовывать какие-то проекты. Главное - собираться вместе и делать.
В рамках платформы "Команда будущего" провели уже 13 мероприятий. Так молодые лидеры обучаются теоретическим и практическим навыкам ведения переговоров.