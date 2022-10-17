Участники платформы "Команда будущего" сразились в деловой игре "Модель СНГ"

Здесь очень важно что? Креатив, уметь адаптироваться, понять какую страну ты представляешь, ее интересы, чувствовать, как она мыслит и понимать, как бы она, возможно, хотела бы взаимодействовать с другими странами, когда на повестке стоит какой-нибудь острый вопрос. Это творчество, импровизация, эрудиция, подготовка.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси