Участники платформы "Команда будущего" сразились в деловой игре "Модель СНГ"

Молодые и амбициозные. Участники платформы "Команда будущего" сразились в деловой игре "Модель СНГ". Около 40 ребятразделились на 9 команд, каждая представляла свою страну. В режиме мозгового штурма участники обсуждали международные проблемы и коллективно голосовали за наиболее выгодные решения. По итогу выбрали победителя.

Здесь очень важно что? Креатив, уметь адаптироваться, понять какую страну ты представляешь, ее интересы, чувствовать, как она мыслит и понимать, как бы она, возможно, хотела бы взаимодействовать с другими странами, когда на повестке стоит какой-нибудь острый вопрос. Это творчество, импровизация, эрудиция, подготовка.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси
Наша сила в том, что мы можем стать едины. Вместе действовать и реализовывать какие-то проекты. Главное - собираться вместе и делать.
Сергей Милевский, студент юридического факультета БГУ

В рамках платформы "Команда будущего" провели уже 13 мероприятий. Так молодые лидеры обучаются теоретическим и практическим навыкам ведения переговоров.