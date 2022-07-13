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Участники "Поезда Памяти" поделились впечатлениями со сверстниками на диалоговой площадке в "Зубренке"
Маршрутами победы! Сегодня участники "Поезда Памяти" делились полученным опытом со сверстниками на диалоговой площадке в "Зубренке". Там собралось около 200 ребят. Четверо из тех, что отдыхают в рамках третьей смены, проехали больше шести тысяч километров по патриотическому маршруту. Проект хоть и пилотный, уже признан успешным. Все увиденное и услышанное во время патриотического тура в течение этого года распространят и среди других учащихся коллективов страны.
Памяти героев будем достойны. Этой тематике сегодня посвятили весь день в "Зубренке". К участию в мероприятиях подключился и сенатор. После небольшой экскурсии по территории Виктор Лискович отметил высокий уровень организации отдыха и оздоровления детей.
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