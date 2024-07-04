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Участники "Поезда Памяти" посетили мемориальный комплекс "Хатынь"
"Поезд Памяти" продолжает путешествие по памятным и знаковым культурно-историческим местам нашей страны. Сегодня в маршруте Минская область. Более 200 школьников из разных стран - Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана и других - посетили мемориальный комплекс "Хатынь". Там для ребят организовали экскурсию, рассказали о жутких событиях Великой Отечественной и судьбе сожженных деревень. В знак памяти участники акции возложили цветы к Вечному огню.
Это место известно, я уверен, всему миру, всем честным людям, живущим где бы то ни было в мире. Ребятам удалось здесь побывать, и когда они будут возвращаться своими воспоминаниями к проекту, к поезду, к маршруту, я уверен, что одним из первых мест, которые для них совершенно точно оказываются эмоциональным потрясением, будет Хатынь.
Я ждала поездку в комплекс "Хатынь" больше всего, потому что на уроках истории мы слышали. В России также отмечается памятная дата этого страшного события. Мне кажется, здесь особая атмосфера, здесь стоит тишина, которая заставляет задуматься, которая останавливает тебя и наталкивает на мысли, на мысли о людях, которые отдали свою жизнь, о мирных людях, которые лежат сейчас в земле, о людях, благодаря которым мы сейчас можем стоять здесь.
Мы посещаем памятные исторические места, в которых проходили бои Великой Отечественной войны. Также мемориальные комплексы, такие как, например, "Хатынь". И, конечно же, очень эмоционально очень трудно видеть все это вживую и осознавать, что это происходило с твоим народом и с твоими земляками.
"Поезд Памяти" - проект, стартовавший в 2022 году. Его цель - дать возможность современным школьникам проехать по местам боевой славы, встретиться с ветеранами, более узнать о Великой Отечественной войне. В этом году пассажиры "Поезда Памяти" преодолели более 9 тыс. км пути и 13 городов Беларуси и России.
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