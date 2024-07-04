Участники "Поезда Памяти" посетили мемориальный комплекс "Хатынь"

Я ждала поездку в комплекс "Хатынь" больше всего, потому что на уроках истории мы слышали. В России также отмечается памятная дата этого страшного события. Мне кажется, здесь особая атмосфера, здесь стоит тишина, которая заставляет задуматься, которая останавливает тебя и наталкивает на мысли, на мысли о людях, которые отдали свою жизнь, о мирных людях, которые лежат сейчас в земле, о людях, благодаря которым мы сейчас можем стоять здесь.

Таисия Сломчинская, участница международного культурно-образовательного патриотического проекта "Поезд Памяти" (Россия)