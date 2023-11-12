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Участники проекта "Герои. Перезагрузка" Сергей Вязович и Людмила Казак поменялись профессиями - как это было
Большая и долгожданная премьера состоялась в эфире телеканала "Беларусь 1". Звездный сезон проекта "Герои. Перезагрузка" собрал в своем составе известных артистов, исполнителей, музыкантов, спортсменов и других представителей медиаиндустрии нашей страны.
В первом четвертьфинале отчаянно сражались команда "Пегас" в составе с Анастасией Кравченко, Тео и Александром Богдановичем и команда "Вулкан", в которую вошли Никита Белько, Дмитрий Шакута и Анна Квилория.
В следующих эфирах мы увидим среди участников Сергея Вязовича, капитана команды МАЗ-СПОРТавто, которая в этом году стала победителем ралли-рейда "Шелковый путь". А также наших коллег из Агентства теленовостей Людмилу Казак и Андрея Козлова.
Выйти из зоны комфорта и поменяться профессиями. Капитан команды МАЗ-СПОРТавто попал в телестудию в прямом эфире, а телеведущая АТН Людмила Казак забралась в кабину МАЗа.Что из этого вышло - давайте посмотрим (подробнее в видео).
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