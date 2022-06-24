Участники проекта "Поезд Памяти" посещают музей-усадьбу Репина "Здравнево"

Точка на пути из варяг в греки, родина известных художников, фестивальная столица - день, проведенный в городе на Двине, обязательно запомнится гостям. Одна из локаций - музей Героя Советского союза Миная Шмырева. Экспозиция рассказывает о прославленном партизанском командире. Для гостей организовали интерактивные площадки, в дворике музея звучали песни победы. Также школьники из Беларуси и России побывали в университетах областного центра.

Мой дедушка - герой Советского Союза. В нашем городском поселке в его честь названа улица. История - это неотъемлемая часть всего мира, каждый должен знать, что было, как было.

Я очень рада, что устраивают такой проект, где молодежь может узнавать новые факты о великом прошлом своих стран.