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Участники проекта "Поезд Памяти" посещают музей-усадьбу Репина "Здравнево"
Точка на пути из варяг в греки, родина известных художников, фестивальная столица - день, проведенный в городе на Двине, обязательно запомнится гостям. Одна из локаций - музей Героя Советского союза Миная Шмырева. Экспозиция рассказывает о прославленном партизанском командире. Для гостей организовали интерактивные площадки, в дворике музея звучали песни победы. Также школьники из Беларуси и России побывали в университетах областного центра.
Мой дедушка - герой Советского Союза. В нашем городском поселке в его честь названа улица. История - это неотъемлемая часть всего мира, каждый должен знать, что было, как было.
Я очень рада, что устраивают такой проект, где молодежь может узнавать новые факты о великом прошлом своих стран.
А в эти минуты участники проекта посещают музей-усадьбу Репина "Здравнево". Для школьников организовали экскурсию, развернуты выставки под открытым небом, интерактивные площадки, где каждый может показать свой талант.
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