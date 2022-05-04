Участники проекта "Пока я помню - я живу" наведались к семье Копыток

Ценнее, чем мир, сегодня ничего нет, поэтому мы сегодня ухаживаем за памятниками, обелисками, за мемориалами. Мы сегодня помним и стараемся вспомнить каждое имя, которое оставило свой след в истории, благодаря которому мы сегодня живем. Но я считаю очень важным и значимым в этом проекте, что мы сегодня собираем в этом проекте представителей различных поколений.

Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси