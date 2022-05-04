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Участники проекта "Пока я помню - я живу" наведались к семье Копыток
Помощь и внимание ветеранам, а также беседы с молодежью о патриотизме. С подарками и поздравлениями участники проекта "Пока я помню - я живу" наведались к семье Копыток. Узница пяти концлагерей и участник Великой Отечественной войны Эмилия Александровна ребенком прошла мучительные испытания в местах массового заключения. Пережила ужасы Освенцима, Гросс-Розена, Равенсбрюка, Берген-Бельзена. А супруг Анатолий Степанович был партизаном бригады "Дядя Коля" в Борисовском районе, получил ранение. Участники патриотического проекта, ученики 13-й школы Борисова вместе с работниками 140-го ремонтного завода, облагородили территорию дома ветеранов войны.
Вывезли в лагерь Берген-Бельзен, где и освободили 17 апреля. Я уже была среди умирающих, я не могла ходить, меня вытащили. Лечили по кусочку хлеба, по чайной ложке воды, чтобы не перепить, не переесть, чтобы не умереть.
Ценнее, чем мир, сегодня ничего нет, поэтому мы сегодня ухаживаем за памятниками, обелисками, за мемориалами. Мы сегодня помним и стараемся вспомнить каждое имя, которое оставило свой след в истории, благодаря которому мы сегодня живем. Но я считаю очень важным и значимым в этом проекте, что мы сегодня собираем в этом проекте представителей различных поколений.
Проект "Пока я помню - я живу" стартовал в прошлом году по инициативе сенатора от Борисовского района и стал ежегодным.
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