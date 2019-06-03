Участники "Ралли мира" ознакомятся с электро-транспортом белорусского производства

Участники марафона"Ралли мира" прибыли на республиканский полигон для испытаний, где смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта белорусского производства. Авто, созданные в Институте машиностроения НАН, примут участие в гонке в качестве гостей.



Участники марафона прибыли буквально полчаса назад. Для них подготовили презентацию белорусских разработок. Это не только легковые машины и электробусы. Наши ученые вот-вот презентуют и электрический минивэн. Белорусские экомобили, к слову, станут неофициальными участниками международного ралли и проедут в колонне до Марьиной Горки.



В Беларуси электрический транспорт, можно смело сказать, уже освоен. В городе курсируют электробусы, в парках и скверах можно прокатиться на электробайках. Поэтому не исключено, что в следующем году наши электромобили смогут стать полноценными участниками международного ралли.



Сегодня же здесь, на испытательном полигоне Академии наук, гости долго не задержатся. Впереди финальный этап и финиш в Санкт-Петербурге. Это уже третий марафон мира, который проводят в преддверии Петербургского международного экономического форума. Он откроется в конце недели.