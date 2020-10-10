Участники республиканского автопробега на месте сожженной деревни Ола возложили живые цветы

Посетили участники автопробега и памятные исторические места. В Светлогорском районе к мемориалу на месте сожженной деревни Ола возложили живые цветы и отдали дань памяти героям, которые ценой своей жизни отвоевали мир и независимость нашей страны.







Между Минском и Гомелем - более 300 километров. По всему пути следования колонна с национальной символикой собрала сотни неравнодушных белорусов, которые хотят мира и спокойствия в нашей стране.



