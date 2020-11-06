Участники республиканского автопробега "За единую Беларусь!" прокладывают новые маршруты

Они не только ценятродную землю, но и нестесняются ярко заявить о своей позиции!Участники республиканского автопробега "За единую Беларусь!" прокладывают новыемаршруты. За два месяца тысячи километров пути вколонне под государственной символикой во все области страны. В это воскресенье белорусы соберутсяв столице и проедут по Минской кольцевой (подробности в видео).