Они прошли через всю страну. Участники республиканского автопробега "За единую Беларусь!" свой очередной маршрут проложили до города Гродно. Позади неравнодушных за последних два месяца - тысячи километров пути, более двадцати маршрутов по всем областным центрам. В колонне под государственной символикой - сотни людей, готовых в любую погоду проехать полстраны в поддержку родной независимой Беларуси.