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Участники республиканского автопробега "За единую Беларусь!" свой очередной маршрут проложили до города Гродно

Они прошли через всю страну. Участники республиканского автопробега "За единую Беларусь!" свой очередной маршрут проложили до города Гродно. Позади неравнодушных за последних два месяца - тысячи километров пути, более двадцати маршрутов по всем областным центрам. В колонне под государственной символикой - сотни людей, готовых в любую погоду проехать полстраны в поддержку родной независимой Беларуси.

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