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Участники республиканской информационно-просветительской акции "Шаг к успеху" посетили санаторий "Сосны"
Быть патриотами, любить Родину и ценить то, что достигнуто. В санатории "Сосны" под Могилевом сегодня говорили о важной дате - 30-летии института президентства в Беларуси. В гости к ребятам приехали участники республиканской информационно-просветительской акции "Шаг к успеху".
О своем жизненном пути и отношении к малой родине, а еще о деятельности молодежной организации рассказал школьникам первый секретарь областного комитета БРСМ Александр Саксонов. Получилась диалоговая площадка.
Александр Саксонов, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
Мы правильно воспитываем наших детей и в учреждениях образования, и в оздоровительных лагерях, и в обществе, и в семье. Самое главное - это пример. Ребята находятся в таком возрасте, что для них важно, кто для них станет кумиром, ориентиром по жизни. И каждый ребенок может определиться, кем он хочет стать, и понять, что всего можно добиться.
Участники акции посетят санатории, оздоровительные лагеря, в том числе при школах-интернатах для детей с проблемами в здоровье.
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