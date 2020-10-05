ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Участники тестирования российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Это сообщил главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко. Напомним, испытания препарата «Спутник Ви» стартовали в нашей стране 1 октября.

12 % населения привились от гриппа

Активно проходит и вакцинация против гриппа. В этом сезоне она началась раньше обычного. Прививки уже сделали 12 % белорусов.


Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все