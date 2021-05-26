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Участники встречи в Овальном зале о главных темах дня

Участники встречи еще долго обсуждали сегодняшнее событие в кулуарах Дома правительства. К слову, именно парламентарии стали инициаторами сегодняшнего разговора (видео).


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