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Участников эстафеты Победы встретили на Кургане Дружбы
Эстафета Победы продолжает свое большое путешествие. Сегодня участников акции встретили на Кургане Дружбы на стыке трех государств: Беларуси, России и Латвии. Здесь кубок в виде пограничного столба передали российским пограничникам.
Старт памятной эстафете был дан 5 февраля в Брестской крепости и одновременно в российском Мурманске.
Двумя маршрутами она пройдет по территории девяти стран.
В Беларуси эстафетная группа проследовала вдоль государственной границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Завершится эстафета Победы 28 мая в День пограничника в Москве.
К историческому событию присоединилась и
Марина Романовская.
Эстафетная группа прибывает в Верхнедвинский район. Позади около 4 тысяч километров пути. Курган Дружбы - заключительная точка в маршруте по территории Беларуси. На стыке трех государств эстафету передают российским пограничникам.
Станислав Акатов, первый замначальника пограничного управления ФСБ России по Псковской области:
"Сегодня символ эстафеты прибудет в пограничное управление по Псковской области. Завтра он прибудет в Москву. Потом он проделает длинный путь по внешним границам Союза Независимых Государств".
Эстафета, посвященная 75-летию Великой Победы, стартовала в начале февраля из белорусского Бреста и российского Мурманска. Маршруты включают героические и памятные места. Своя история и у Кургана Дружбы. В годы Великой Отечественной эта местность обрела славу партизанского края. Здесь было развернуто масштабное подпольное и партизанское движение.
Александр Вашкель, младший научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея:
"В партизанскую зону был включен практически весь Россонский район. Предпринимались неоднократно попытки для ликвидации. Одна из самых известных - это карательная операция "Зимнее волшебство".
Мемориал - символ боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии.
Землю для него привозили с разных уголков земли.Мемориал был открыт в память о совместной борьбе с врагом. Каждое лето здесь проходят памятные встречи. У партизанского костра собираются ветераны и наследники Победы. Этой традиции уже шесть десятилетий.
В Беларуси эстафетная группа проследовала вдоль государственной границы с Украиной, Польшей, Литвой, Латвией. В программе встречи с ветеранами, концерты, уроки мужества для молодежи.
Игорь Печень, зампредседателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
"Сегодня каждый участник эстафеты подтверждает, что есть необходимость историческую память о пограничниках, о воинах Красной армии, о партизанах, о подпольщиках сохранить. И она является основой той идеи, которая нас всех объединяет".
Большое путешествие продлится всю весну. Маршруты включают 9 стран. Финиширует эстафета Победы 28 мая в Москве на Поклонной горе.
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