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Участников "Поезда Памяти" торжественно встретили в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург принимает молодежь из восьми стран СНГ. Участников "Поезда Памяти" торжественно встретили на станции Петергоф, где они пообщались с белорусскими и российскими сенаторами.
Ребята посетили дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива. Впереди у них экскурсия в Исаакиевский собор и Музей железных дорог.
Ключевой точкой маршрута станет Пискаревское кладбище - одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда, где десятиклассники возложат цветы.
Алексей Ярош, участник "Поезда Памяти - 2024":
Я в Питере уже третий раз. Это очень красивый город, мне он очень нравится. Я участвую в проекте, потому что для меня очень важен вопрос сохранения исторической памяти. Мой прадедушка тоже воевал. И это, как мне кажется, один из лучших способов, как я могу его отблагодарить.
Я испытываю такую гордость за наших детей, которые принимали участие в этом конкурсе. Они старались, выигрывали. И вот сегодня они увидят прекрасный Санкт-Петербург, места боевой славы. Это огромная честь быть участником проекта "Поезд Памяти".
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