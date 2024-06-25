Участников "Поезда Памяти" торжественно встретили в Санкт-Петербурге

Я в Питере уже третий раз. Это очень красивый город, мне он очень нравится. Я участвую в проекте, потому что для меня очень важен вопрос сохранения исторической памяти. Мой прадедушка тоже воевал. И это, как мне кажется, один из лучших способов, как я могу его отблагодарить.