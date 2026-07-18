Участница Дней молодежи на "Славянском базаре": Мероприятия с каждым годом становятся масштабнее

Сразу несколько ярких проектов проходят в фестивальном Витебске. 18 июля с самого утра развернулись активности на любой вкус: спортивные соревнования, интерактивные игры, интеллектуальные викторины.

Расскажем, чем еще запомнились Дни молодежи на "Славянском базаре".

Дни молодежи на "Славянском базаре"

Фестивальный Витебск перешел в распоряжение молодежи. На "Славянском базаре" есть где разгуляться. Десятки площадок приглашают интересно и, что важно, с пользой провести время. Город живет проектами, которые благодаря фестивалю искусств находят единомышленников.

"Пульспоколения" раскачал Витебск во время ночного концерта. И, казалось бы, самое время отдохнуть. Но у белорусской молодежи на этот форум конкретные планы. На стадионе Центрального спортивного комплекса идет разговор о том, что волнует и к чему стремятся. Творческая реализация, карьерный рост - все темы открыты к обсуждению.

Александра Лапыш, участница Дней молодежи на "Славянском базаре":

"Я уверена, что молодежь слышат и поддерживают. Нам всегда говорят: "Вы говорите, мы всегда за вас". На "Славянском базаре" я уже не первый год и очень радостно, что с каждым годом мероприятия становятся более яркими и масштабными. Нынешний год, конечно, для нас очень значительный - это юбилейный фестиваль, и это действительно ощущается".

Виктория Петрова, участница Дней молодежи на "Славянском базаре":

"Все это настолько интересно, настолько классно, что есть такие мероприятия, которые организовываются именно для нас, для молодежи, которые позволяют нам и отдохнуть, и пообщаться".

Лейтмотивы Дней молодежи на "Славянском базаре" - инициатива, созидание и сила патриотизма. В Витебске собрались представители всех регионов. Они уже успешны в творчестве, учебе, исследовательских проектах. Инициативы презентовали и на форуме искусств.

Жанна Нарицына, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

"Помочь, подсказать, реализовать любую идею молодежи - вот это самое главное. По-моему, тут все для того, чтобы каждый из молодежи нашел для себя какой-то плюс, стимул".

Участники молодежных проектов "Славянского базара" собираются на площади Победы, где выступят популярные артисты белорусской эстрады. И это станет красивым завершением Дней молодежи на фестивале в Витебске.