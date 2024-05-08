Участница Великой Отечественной войны: Берегите мир, берегите свою страну - это самое главное в жизни

Сегодня на территории Первомайского района ни один узник, ни один ветеран не остался обделенным, без внимания, без подарка. И впредь мы планируем подобные мероприятия. Ведь 9 Мая - это самый весомый праздник, но не будем забывать и про 3 Июля. Конечно же, мы будем постоянно напоминать этим людям, насколько они нам важны в нашей жизни. И какой вклад в историю уже современной Беларуси они внесли.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска