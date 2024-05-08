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Участница Великой Отечественной войны: Берегите мир, берегите свою страну - это самое главное в жизни
Не забыть страшные страницы военного лихолетья, чтобы не повторить ошибок прошлого. И кто лучше всего может этому нас научить? Темы, на которые в канун праздника говорят с ветеранами и участниками Великой Отечественной. Поздравления, цветы и слова благодарности звучали и в доме Ядвиги Еробкиной - жительницы Первомайского района столицы. Участница войны - минчанка, родилась в 1925 году. Юная девушка помогала медработникам оказывать помощь раненым. А сейчас дает важный наказ молодым белорусам - сохранить мир.
Спасибо вам большущее за праздник, за внимание. Я так тронута, что даже не могу вам передать. Надо любить свою страну, надо воспитывать своих детей патриотами, трудиться. Берегите мир, берегите свою страну - это самое главное в жизни.
Сегодня на территории Первомайского района ни один узник, ни один ветеран не остался обделенным, без внимания, без подарка. И впредь мы планируем подобные мероприятия. Ведь 9 Мая - это самый весомый праздник, но не будем забывать и про 3 Июля. Конечно же, мы будем постоянно напоминать этим людям, насколько они нам важны в нашей жизни. И какой вклад в историю уже современной Беларуси они внесли.
Всего в Первомайском районе Минска проживают 52 ветерана и участника Великой Отечественной войны, а также 101 узник концлагерей. Уделить внимание каждому - это долг, который необходимо исполнить в канун Дня Победы. И белорусы это сделают!
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