Участницы конкурса "Королева студенчества - 2021" на экскурсии во Дворце Независимости

Увидеть интерьеры символа белорусского суверенитета, сделать селфи на память и пройтись по залам, где проходят переговоры и пишется история государства. На экскурсии во Дворце Независимости сегодня участницы конкурса грации, красоты и таланта "Королева студенчества - 2021". Мини-путешествие по маршрутам главы государства и высокопоставленных лиц началось по традиции с Зала торжественных церемоний. Здесь проходила инаугурация Президента и кружили пары в венском вальсе. Всего же во Дворце Независимости около двух десятков залов. В Зеленом заседала "нормандская четверка" - лидеры России, Украины, Франции и Германии. Каминный - место встречи с главами государств, инвестиционными партнерами и послами. Таких встреч здесь проходит около двухсот в год. Атмосфера настроения, праздника, достигнутых целей - это все о зале, где вручаются госнаграды. Тридцать две колонны из зеленого мрамора символизируют роту почетного караула.