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Участницы конкурса "Королева студенчества - 2021" на экскурсии во Дворце Независимости
Увидеть интерьеры символа белорусского суверенитета, сделать селфи на память и пройтись по залам, где проходят переговоры и пишется история государства. На экскурсии во Дворце Независимости сегодня участницы конкурса грации, красоты и таланта "Королева студенчества - 2021". Мини-путешествие по маршрутам главы государства и высокопоставленных лиц началось по традиции с Зала торжественных церемоний. Здесь проходила инаугурация Президента и кружили пары в венском вальсе. Всего же во Дворце Независимости около двух десятков залов. В Зеленом заседала "нормандская четверка" - лидеры России, Украины, Франции и Германии. Каминный - место встречи с главами государств, инвестиционными партнерами и послами. Таких встреч здесь проходит около двухсот в год. Атмосфера настроения, праздника, достигнутых целей - это все о зале, где вручаются госнаграды. Тридцать две колонны из зеленого мрамора символизируют роту почетного караула.
Дворец Независимости на 90% выполнен руками белорусских мастеров. На втором этаже политическая история Беларуси в фотографиях, а также кадры из архива Президента. С особым интересом прогулялись и по зимнему саду среди воды и зелени. И обязательное фото для соцсети.
Посетили и музей Дворца Независимости. Здесь собраны сувениры из разных уголков планеты. Например, набор для игры в гольф, подарок от президента Казахстана, а рядом ваза от вьетнамского лидера. Экскурсии по Дворцу Независимости уже стали традицией, и она будет продолжена.
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