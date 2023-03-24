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Участницы конкурса "Мисс Минск - 2023" продемонстрировали свои образы на финальном этапе
Позади поездки, тренинги и мастер-классы. Итоговое испытание - дефиле. Девушки предстали перед жюри в пяти образах: народном костюме, спортивной и военной форме, купальнике и вечернем платье. К долгожданному показу девушки готовились целый месяц.
Девушки без преувеличения проделали огромную работу. Это социальные миссии, посещение дома престарелых, дома-интерната. Чтобы принять участие в этом конкурсе - это уверенность в себе.
В конкурсе приняли участие 20 красавиц. Боролись девушки за 8 титулов, в том числе "Мисс фото", "Мисс дружба" и "Мисс доброе сердце". Главная награда и звание "Мисс Минск - 2023" достались Надежде Толстиковой.
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