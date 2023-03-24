Участницы конкурса "Мисс Минск - 2023" продемонстрировали свои образы на финальном этапе

Девушки без преувеличения проделали огромную работу. Это социальные миссии, посещение дома престарелых, дома-интерната. Чтобы принять участие в этом конкурсе - это уверенность в себе.

Божена Еремич, директор - художественный руководитель Национальной школы красоты