Участок автодороги Р53 от Смолевич до Жодино стал большой строительной площадкой

Планируются работы по параметрам первой категории. Здесь будут три транспортные развязки, тоннель для пропуска сельхозтехники, а также четыре пешеходных подземных перехода. Будут устроены пешеходные связи. Скоростной режим сохранится тот же: 100 километров в час для легковых и 80 для грузовых машин. Время в пути до Минска сократится за счет усовершенствования дороги и движения в двух полосах в каждом направлении.

Алексей Худой, начальник отдела РУП "Минскавтодор-Центр"