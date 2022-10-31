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Участок автодороги Р53 от Смолевич до Жодино стал большой строительной площадкой

Новый уровень модернизации транспортной инфраструктуры в Минской области. Участок автодороги Р53 от Смолевич до Жодино стал большой строительной площадкой. На всем расстоянии между городами (а это четырнадцать с половиной километров трассы) сегодня много техники и рабочих. Дорога будет бетонной, скоростной и четырехполосной. Направление от столицы через город-спутник Смолевичи в такие промышленные центры, как Жодино и Борисов, одно из самых востребованных, поэтому здесь необходима автодорога самых современных стандартов. "Минскавтодор-Центр" продумал на участке три развязки, а также возможность оптимального передвижения сельхозтехники. Открытие объекта ждем в 2024 году.

Планируются работы по параметрам первой категории. Здесь будут три транспортные развязки, тоннель для пропуска сельхозтехники, а также четыре пешеходных подземных перехода. Будут устроены пешеходные связи. Скоростной режим сохранится тот же: 100 километров в час для легковых и 80 для грузовых машин. Время в пути до Минска сократится за счет усовершенствования дороги и движения в двух полосах в каждом направлении.
Алексей Худой, начальник отдела РУП "Минскавтодор-Центр"
Реализована вся временная схема, везде стоят временные знаки, скорость, конечно, ограничена. Здесь много транспорта, в том числе и транзитного. На данном участке почти закончены подготовительные работы, вырублен лес, строится земельное полотно и искусственные сооружения.
Георгий Антохий, заместитель начальника филиала ДСУ № 43 ОАО "Строительно-монтажный трест № 8"

Отметим, в планах продолжить реконструкцию трассы Р53 также и от Жодино до Борисова. Сейчас специалисты на предпроектной стадии. Также в перспективе начнут модернизацию и еще одной важной транспортной артерии Минской области - участка автодороги Р23 Минск - Микашевичи от Солигорска до Старобина.

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