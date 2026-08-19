Учебный год, строительство, прием граждан - чем наполнены рабочие будни депутата в округе

Встречи с избирателями, стимулирование деловой активности в регионах, мониторинг хода строительства социально значимых объектов, поддержка местных инициатив, помощь многодетным семьям.

В эти дни работают в округах депутаты Палаты представителей. Съемочная группа "Первого информационного" увидела изнанку работы заместителя председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Сергея Казачка.

Диалоговые площадки, приемы граждан, выезд на место для изучения ситуации и принятия важных для людей решений. Одних волнуют проблемы ЖКХ, других - транспортное сообщение, третьи приходят с конкретными предложениями для внесения в законодательные акты. Евгения Голикова озабочена организацией дорожного движения и работой вблизи дома. Работу светофоров предлагает синхронизировать.

Евгения Голикова, жительница Гомеля:

"Я пришла с предложением и просьбой рассмотреть вопрос установления зеленой волны на участке дороги. Пробки часто создаются, невозможно проехать беспрепятственно от одного светофора до другого".

Все вопросы избирателей держатся на контроле до их решения. В зоне отдыха "Пруды" в Гомеле, например, появилось несколько новых остановочных пунктов, заасфальтированы дорожки для пешеходов, благоустраивается автостоянка. Все это по итогам приема граждан и благодаря возобновлению строительства спортивно-развлекательного комплекса. Много лет долгострой портил облик микрорайона, менялись собственники, проекты, застройщики, а реальных сдвигов не было.

Татьяна Калюжная, жительница Гомеля:

"Конечно, долгострой всех нас очень волновал. В красивой зоне отдыха рядом с детской площадкой находилась строительная площадка. Это небезопасно, некрасиво".

С привлечением ряда служб депутату удалось найти застройщика, строительство снова началось. Скоро компания будет сдавать в аренду помещения, по итогу выиграет не только она, но и городской бюджет - пойдут налоговые отчисления, а это социальная поддержка граждан.

Сергей Казачок, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Нерешаемые вопросы могут быть только те, которые противоречат закону".

По словам депутата, поиск решения пришелся на период его работы главой администрации Новобелицкого района. Будучи депутатом, работал с местными органами власти, чтобы найти возможные варианты для продолжения стройки. "В этом и есть моя роль", - сказал Сергей Казачок.

Актуальные проблемы округа депутат хорошо знает и тесно взаимодействует с местной властью. Эту пешеходную зону облагородили вскоре после обращения к депутату на прямую линию.

Светлана Рутченко, жительница Гомеля:

"Когда дети возвращались вечером со школы, было темно, потому что освещение было не полностью сделано, и грязь. Дорожка у нас уже сделана, есть освещение. Не страшно за ребенка, когда он возвращается со второй смены в темное время".

На особом контроле - строительные объекты

А это уже строительная площадка, где возводится целый объект, нужный людям. Новое медучреждение приблизит амбулаторную помощь детям.

В этом быстро растущем микрорайоне Гомеля строят современную поликлинику. Получать квалифицированную помощь врачей смогут 24 тыс. маленьких пациентов. И не только Новобелицкого микрорайона, но и ближайших населенных пунктов Гомельского района.

Что с качеством работ, не отстают ли от графика, хватает ли рабочих рук? Депутат инспектирует возведение важного социально значимого объекта, его открытия люди ждут.

Подготовка к новому учебному году

А еще в фокусе внимания - готовность школ к новому учебному году.

Оксана Руденок, замглавы администрации Новобелицкого района Гомеля:

"Все учреждения общего среднего и дошкольного образования получили паспорта готовности. Сергей Казачок держал под пристальным вниманием подготовку учреждений образования, ремонтные работы и качество выполнения работ".

Авторитет депутата создается через конкретные поступки и дела. Новые рюкзаки со школьными принадлежностями для первоклашек-близнецов Тихона и Ивана Немкевич - ощутимая поддержка многодетной семье в канун Дня знаний.

Ирина Немкевич, многодетная мама:

"Сергея Адамовича мы знаем по его профессиональной деятельности, но в таком тесном кругу впервые. Нам очень приятно, что такое внимание к нашей семье".

Не быть равнодушным к просьбам людей, слушать и главное - слышать. А еще знать, что волнует избирателей, где нужна реальная помощь, и помогать. Депутат признается, что это и есть его основная задача.