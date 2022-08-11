Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка готовят к досрочному открытию

Современный подход в учебном процессе. Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка готовят к досрочному вводу в эксплуатацию. Сейчас ведутся завершающие работы по строительству. Комплекс будет состоять из жилой части и развлекательного центра со столовой на 200 мест. В общежитие планируют заселить 3 сотни учащихся детского технопарка.