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Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка готовят к досрочному открытию

Современный подход в учебном процессе. Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка готовят к досрочному вводу в эксплуатацию. Сейчас ведутся завершающие работы по строительству. Комплекс будет состоять из жилой части и развлекательного центра со столовой на 200 мест. В общежитие планируют заселить 3 сотни учащихся детского технопарка.

Работать на лабораторном оборудовании, познакомиться с учеными ПВТ и преподавателями вуза - Национальный детский технопарк объединил в себе комплекс для учебы и получения технических навыков. Направления обучения: от робототехники до инженерной экологии. Кстати, направления ждет расширение. Например, дети смогут заняться проектами в сфере био- и нанотехнологий, энергетики и космоса.


Фото: sb.by

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