Учебное пособие для первоклассников получило свой голос

Учебное пособие для первоклассников "Беларусь - наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі першакласніку" снабдили аудиогидом. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская,

"Обновленное пособие для первоклассников "Беларусь - наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі першакласніку" получило свой голос. Теперь его развороты снабжены аудиогидом. Пособие можно озвучить с помощью мобильного телефона или планшета. Мы уверены, что это очень понравится нашим первоклассникам и существенно расширит возможности учебного пособия", - заметила Людмила Романовская.