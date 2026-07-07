Учебные сборы территориальных войск стартовали в двух районах Брестской области

Плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск стартовали в Малоритском и Дрогичинском районах Брестской области. Учения рассчитаны до конца месяца.

Районы, в которых проводятся мероприятия, находятся недалеко от границы с Украиной. Основное внимание на сборах будет уделено вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Также планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными.

Еще одна цель - подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением. Будет отрабатываться формирование, подготовка и применение отрядов народного ополчения.