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Учебные классы не место для политических баталий

Для малышей завтра праздник -как-никак первый раз в первый класс бывает раз в жизни. Но чего скрывать: кому-то очень хочется испортить этот светлый момент. В Сети гуляют бредовые предложения переводить детей в частные школы, обучать на дому, не покупать учебники!

А сколько критики и агрессии сыплется в адрес учителей! И можно представить, в каком недоумении и неврозе находятся родители. Может, не стоит учебные классы превращать в место политических баталий и прекратить наконец травлю тех, кто по своему призванию должен сеять разумное, доброе, вечное, просто учить наших детей.

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