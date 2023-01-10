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Учебные стрельбы танкистов и мотострелков прошли на полигоне под Борисовом

Учебные стрельбы танкистов и мотострелков прошли на общевойсковом полигоне под Борисовом.

Военнослужащие 72-го Объединенного учебного центра выполняли упражнения из танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Цель занятий - обучить будущих командиров и наводчиков определять дальность до цели, корректировать и вести прицельный огонь по мишеням. Военнослужащие прошли курс теоретической подготовки, изучили требования безопасности, назначение и устройство вооружения, прицельных приспособлений и боеприпасов к ним, овладели навыками передвижения на поле боя.

В ходе маневров военнослужащие выполняли не только стрельбы разных уровней сложностей. Танкисты и мотострелки отрабатывали вопросы эвакуации экипажа из поврежденной техники.

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