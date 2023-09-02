Учебный год начался с новоселья - полоцкие кадеты будут учиться в обновленном здании у стен Софийского собора

Это историческая справедливость, что сюда возвращается жизнь, возвращается то заведение, которое здесь было уже даже не десятки, не одну сотню лет. Я думаю, здесь такое сакральное место, где должны воспитываться не только патриоты, но и победители.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома