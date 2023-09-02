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Учебный год начался с новоселья - полоцкие кадеты будут учиться в обновленном здании у стен Софийского собора
У полоцких кадетов новый учебный год стартовал с новоселья. 275 юных патриотов будут постигать учебную программу и азы военной подготовки в современных и комфортных условиях.
Кадетский городок разместился на территории Верхнего замка у стен Софийского собора, как это и было в 19 веке. Спортивные залы для игровых видов спорта и единоборств, тир с уникальным электронным имитатором, который способен создавать полную иллюзию ведения боя в самых разных условиях.
Это историческая справедливость, что сюда возвращается жизнь, возвращается то заведение, которое здесь было уже даже не десятки, не одну сотню лет. Я думаю, здесь такое сакральное место, где должны воспитываться не только патриоты, но и победители.
Ежегодно 90 % полоцких кадетов становятся студентами силовых вузов. Среди выпускников и Герой Беларуси, военный летчик Никита Куконенко, который вместе с боевым товарищем отвел неисправный самолет от жилого квартала в Барановичах. В ближайшее время на территории кадетского городка будет установлен памятник погибшему офицеру.
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