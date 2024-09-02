Учебный год в Беларуси традиционно стартует c торжественных линеек и тематического урока

Торжественные линейки и первые звонки, посвященные началу учебного года, пройдут сегодня в каждом уголке Беларуси. Всего за парты сядут свыше миллиона учащихся, из которых 105 тыс. - первоклассники. По традиции школьников ждет тематический урок. В этом году он называется "Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь". О готовности номер один расскажет Виктория Шаркова.

Сегодня все дороги будут вести к знаниям! И если для малышей этот день - большой праздник, то для родителей и педагогов - начало особого, трепетного времени. Накануне все учреждения образования получили паспорта готовности. Всего по стране свои двери распахнет более 2 600 учреждений общего среднего образования. Что касается новых объектов, возводится 7 современных школ. И 5 из них сегодня введут в эксплуатацию.

Подвозить к школе в этом году планируется 57 тыс. учеников. Будет задействовано более 1,5 тыс. школьных автобусов. Закуплено 123 новых. И до конца года планируется приобрести еще 133 единицы.

С уверенностью можно сказать, что сфера образования для нашей страны - это государствообразующая отрасль. Ведь за три года на развитие системы направлено 30 млрд. рублей. Беларусь пользуется популярностью для учебы и у иностранных граждан - 30 тыс. человек обучаются у нас из 100 стран мира. Каждый новый учебный год открываются новые объекты, и этот год не исключение.

В Витебске это детскийсад - начальнаяшкола в микрорайоне Билево-3 на 850 мест, из них 290 мест для учащихся 1-4-х классов. В списке Минской области также две школы: на 930 мест в Солигорске и в деревнеКопищеБоровлянского сельсовета на 1 020 мест. В Минске появится учреждение на 1 020 мест вЛебяжем. Планируется, что туда переедет гимназия № 42. Анжела Кудоярова, консультант управления Министерства образования Беларуси