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Cтоличных школьников испытали огнем и не только
Атмосфера палаточного лагеря и огненная полоса преград. Учебный open air юных спасателей Минска. Локацией сбора выбрали площадку на берегу реки Птичь в Воложинском районе. Визитки команд, творческие конкурсы, креативные презентации, но самое главное - результат на серьезных испытаниях. Подготовке к полевым учениям - особое внимание.
Лучший результат показали школьники из Советского района столицы. Команды победителей отправятся на республиканский этап сборов, который пройдет в июле.
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