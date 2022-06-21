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Cтоличных школьников испытали огнем и не только

Атмосфера палаточного лагеря и огненная полоса преград. Учебный open air юных спасателей Минска. Локацией сбора выбрали площадку на берегу реки Птичь в Воложинском районе. Визитки команд, творческие конкурсы, креативные презентации, но самое главное - результат на серьезных испытаниях. Подготовке к полевым учениям - особое внимание.

Лучший результат показали школьники из Советского района столицы. Команды победителей отправятся на республиканский этап сборов, который пройдет в июле.

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