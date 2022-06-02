Учебный сбор руководящего состава начался в органах пограничной службы

В органах пограничной службы начался 3-дневный учебный сбор. В нем принимает участие весь руководящий состав Госпогранконтроля. Как рассказали в ведомстве, по программе занятия пройдут в столице сразу в нескольких локациях: это Институт пограничной службы, Отряд погранконтроля "Минск" и Сморгонская погрангруппа. Сбор среди работников службы уже принят как традиционный. Подобные занятия проводятся ежегодно, чтобы поддерживать высокий уровень выполнения работ на границе.



Олег Ляшук, начальник главного управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси:

Мы ожидаем возвращения к тому пассажиропотоку, который был ранее. Эти вопросы в ходе учений также обсудим. И в плане совершенствование пограничного контроля транспортных средств. Принципиальная задача она как была, так и есть, остается: не допустить нарушения госграницы на въезд в Беларусь.



В ближайшие дни начальники подразделений и управлений территориальных органов погранслужбы посетят пункты пропуска на авто- и железной дороге,погранпереходы для пересечения границы в воздухе, ознакомятся с перспективами развития технического оснащения подразделений и пограничной инфраструктуры, а также подытожат результаты своей работы, обменяются опытом и озвучат предложения по улучшению качества проведения пограничного контроля.