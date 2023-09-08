Учебный сбор с командирами и офицерами органов пограничной службы завершился в Беларуси
Усовершенствовать боевую подготовку и улучшить техническое оснащение на границе. Завершился учебный сбор с командирами и офицерами органов пограничной службы, сообщили в Госпогранкомитете страны. На протяжении трех дней пограничники отрабатывали вопросы оперативной работы и управления подразделениями в разных условиях обстановки. Мероприятия были организованы на базе Сморгонской пограничной группы, учебного центра Института пограничной службы и 120-й военной механизированной бригады.
Особое внимание - темам обороны подразделений границы, установки фортификационных сооружений и применения новейшей техники для организации связи. Кроме того, детально отработали вопрос управления маневренными группами в условиях вооруженного столкновения.