Учебный сбор с командирами и офицерами органов пограничной службы завершился в Беларуси

Усовершенствовать боевую подготовку и улучшить техническое оснащение на границе. Завершился учебный сбор с командирами и офицерами органов пограничной службы, сообщили в Госпогранкомитете страны. На протяжении трех дней пограничники отрабатывали вопросы оперативной работы и управления подразделениями в разных условиях обстановки. Мероприятия были организованы на базе Сморгонской пограничной группы, учебного центра Института пограничной службы и 120-й военной механизированной бригады.