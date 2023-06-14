Учебный сбор с военнообязанными, призванными из запаса, проходит в Борисовском районе

Восстановить навыки и отточить владение боевым оружием. В Борисовском районе проходит учебный сбор с военнообязанными, призванными из запаса.

Накануне на 227-м общевойсковом полигоне прошли занятия с танковым батальоном и управлением бригады по огневой подготовке. Бойцы стреляли из автомата, пулемета, снайперской винтовки и гранатомета.

На этом этапе сбора проходит одиночная подготовка. Далее военнообязанных ждет слаживание отделений, взводов и рот батальона уже на штатной технике.