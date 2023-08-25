Учение "Боевое братство - 2023" пройдет в Беларуси с 1 по 6 сентября

Совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство - 2023" пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. Участники маневров начнут прибывать в нашу страну уже сегодня.

В общем замысле спланированы совместные и специальные учения, которые объединят подготовку различных компонентов войск ОДКБ. Во время этапа "Взаимодействие" коллективные силы отработают задачи по урегулированию кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.

В рамках маневров "Поиск" себя покажет разведка. Подразделения материально-технического обеспечения и формирования радиационной, химической и биологической защиты участвуют в этапах "Эшелон" и "Барьер-2023". Последний пройдет на территории Беларуси впервые.