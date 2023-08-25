3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Учение "Боевое братство - 2023" пройдет в Беларуси с 1 по 6 сентября
Совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство - 2023" пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. Участники маневров начнут прибывать в нашу страну уже сегодня.
В общем замысле спланированы совместные и специальные учения, которые объединят подготовку различных компонентов войск ОДКБ. Во время этапа "Взаимодействие" коллективные силы отработают задачи по урегулированию кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.
В рамках маневров "Поиск" себя покажет разведка. Подразделения материально-технического обеспечения и формирования радиационной, химической и биологической защиты участвуют в этапах "Эшелон" и "Барьер-2023". Последний пройдет на территории Беларуси впервые.
В ходе учения задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей