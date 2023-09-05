ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Учение "Взаимодействие-2023" прошло на территории брестского гидроузла

На территории брестского гидроузла в рамках учения "Взаимодействие-2023" 5 сентября отработаны вопросы по ведению наземной и воздушной разведки, освобождению заложников и нейтрализации условных террористов. В здании и на объектах транспорта саперы обнаружили и обезвредили взрывные устройства, а сотрудники МЧС ликвидировали последствия. Во время учения были задействованы спецподразделения "Алмаз", "Шторм" и сводное подразделение МВД Кыргызской Республики.

По результатам маневров специалисты отметили слаженные действия всех сил. Впервые на подобном учении было отработано нанесение поражения противнику разведывательно-ударным дроном. А уже завтра учения "Боевое братство" достигнут своей кульминации. На Брестском полигоне состоится итоговый розыгрыш практических действий с участием всех контингентов стран - участников ОДКБ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все