Учение "Взаимодействие-2023" прошло на территории брестского гидроузла

На территории брестского гидроузла в рамках учения "Взаимодействие-2023" 5 сентября отработаны вопросы по ведению наземной и воздушной разведки, освобождению заложников и нейтрализации условных террористов. В здании и на объектах транспорта саперы обнаружили и обезвредили взрывные устройства, а сотрудники МЧС ликвидировали последствия. Во время учения были задействованы спецподразделения "Алмаз", "Шторм" и сводное подразделение МВД Кыргызской Республики.