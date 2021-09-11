ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Учения "Запад-2021" - на полигонах Хмелевка и Правдинский впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М"

Кадры белорусско-российских учений "Запад-2021" приходят из Калининграда. Именно на полигонах Хмелевка и Правдинский впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами.

В российском Министерстве обороны уточнили, что боевые роботы используются для проведения разведки, а также проделывания проходов в минных полях, которые, по легенде учений, установили боевики. Задействованы на полигоне и беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост". Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в этом году.

Военнослужащие НАТО пострадали во время учений Namejs-2021 в Латвии

Тем временем на маневрах Namejs-2021, которые проходят в Латвии, не обошлось без ЧП. Трое военнослужащих НАТО пострадали в результате несчастного случая. Солдат госпитализировали прямо с полигона.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все