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Учения "Запад-2021" - на полигонах Хмелевка и Правдинский впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М"
Кадры белорусско-российских учений "Запад-2021" приходят из Калининграда. Именно на полигонах Хмелевка и Правдинский впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами.
В российском Министерстве обороны уточнили, что боевые роботы используются для проведения разведки, а также проделывания проходов в минных полях, которые, по легенде учений, установили боевики. Задействованы на полигоне и беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост". Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в этом году.
Военнослужащие НАТО пострадали во время учений Namejs-2021 в Латвии
Тем временем на маневрах Namejs-2021, которые проходят в Латвии, не обошлось без ЧП. Трое военнослужащих НАТО пострадали в результате несчастного случая. Солдат госпитализировали прямо с полигона.
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