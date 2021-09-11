Учения "Запад-2021" - на полигонах Хмелевка и Правдинский впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М"

В российском Министерстве обороны уточнили, что боевые роботы используются для проведения разведки, а также проделывания проходов в минных полях, которые, по легенде учений, установили боевики. Задействованы на полигоне и беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост". Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в этом году.