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Ученики 73-й минской школы беседовали с главой администрации Первомайского района

О спорте, лучших белорусских традициях и развитии своего города говорили сегодня ученики 73-й школы столицы с главой администрации Первомайского района. Ребята предложили руководителю своего округа устраивать в районе новогодние балы для лучших учеников местных школ наподобие праздников, которые проходят ежегодно во Дворце Независимости. Игорь Кудревич поддержал идею и призвал школьников не стесняться приходить к нему с новыми инициативами.
Такие беседы проходят в белорусских школах каждый последний четверг месяца и продолжатся до конца года. Темы уроков выбирают учителя вместе с учениками.

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